كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولي يزور البرلمان لتهنئة المستشار هشام بدوي برئاسة المجلس

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل إلى مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، لتوجيه التهنئة لمستشار هشام بدوي، برئاسة المجلس النواب .

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل بوزارة الإسكان، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع تطوير وتنمية منطقة "علم الروم" بالساحل الشمال الغربي، بمحافظة مطروح، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه عبر شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، الذي تم توقيع العقد الخاص به في 6 نوفمبر 2025.

مدبولي مجلس النواب الوزراء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

العراقي حيدر عبدالكريم

تفاصيل صفقة حيدر عبدالكريم المرتقبة للنصر.. 500 ألف دولار ونسبة إعادة بيع للزوراء

مصطفي شوبير

إيوبي نجم نيجيريا يكشف تفاصيل حوار مع مصطفى شوبير

دونجا

أحمد حسن: فرص لحاق عبدالله السعيد ودونجا بمباراة المصري في الكونفدرالية ليست كبيرة

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

