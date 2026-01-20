مدبولي يزور البرلمان لتهنئة المستشار هشام بدوي برئاسة المجلس

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل إلى مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، لتوجيه التهنئة لمستشار هشام بدوي، برئاسة المجلس النواب .

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل بوزارة الإسكان، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع تطوير وتنمية منطقة "علم الروم" بالساحل الشمال الغربي، بمحافظة مطروح، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه عبر شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، الذي تم توقيع العقد الخاص به في 6 نوفمبر 2025.