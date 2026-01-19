قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدبولي: توجيهات من الرئيس بسرعة استلام مشروعات حياة كريمة وتشغيلها لخدمة الأهالي

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستعدادات بدء المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع عقده؛ بحضور الفريق محمد فريد حجازي، مُستشار رئيس الجمهورية لمُبادرة حياة كريمة، والمُهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب دار الهندسة "استشاري المشروع". 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جُهود المُتابعة الدورية للأعمال المُتبقية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتذليل مختلف العقبات لدفع معدلات الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات في أسرع وقت وتسليمها، مع الالتزام بمعايير جودة التنفيذ، بما يُسهم في تحقيق أهداف هذه المُبادرة التنموية غير المسبوقة في تحسين جودة حياة ملايين المصريين للأفضل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس يتم العمل على تنفيذها حالياً، بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات، من أجل سرعة استلام المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وتشغيلها لخدمة أهالي القرى المُستفيدة، جنباً إلى جنب مع الاستعداد بشكل مدروس لانطلاق المرحلة الثانية من هذه المُبادرة التنموية، لتمتد أذرعها بالخير إلى قرى جديدة على أرض مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي المُتحقق من خلال مشروعات هذه المبادرة المميزة في قرى الريف المصري، والذي يلمسه كل من يزور هذه القرى، يُعزز أهمية تلك المبادرة الوطنية التي ساهمت بشكل فعلي وملموس في تحسين الخدمات المُقدمة للأهالي، في قطاعات البنية الأساسية والصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، وغيرها، إضافة إلى توفير فرص عمل عديدة لأبناء هذه القرى.

بدوره، عرض المهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب دار الهندسة "استشاري المشروع"، الموقف الراهن لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحاً أن هذه المرحلة تشهد تنفيذ نحو 27332 مشروعاً في نطاق ١٤٧٧ قرية في 20 محافظة، وقد تم الانتهاء من نحو 22204 مشروعات منها، واستلام حوالي 16815 مشروعاً من بينها لبدء التشغيل، ويتم استكمال الأعمال المُتبقية في القرى المُستفيدة؛ بمُعدلات تنفيذ مرتفعة. 

كما تطرق استشاري المشروع إلى استعراض الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومُستهدفاتها، والتي تشمل استكمال تنفيذ المشروعات في القطاعات ذات الأولوية بالقرى المُستهدفة ضمن نطاق المرحلة المُقبلة، حيثُ من المُقرر أن تُنفذ أعمال المرحلة الثانية في نحو 1667 قرية في ٢٠ محافظة، بإجمالي نحو 14500 مشروع حتى الآن، في قطاعات متنوعة تشمل: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والوصلات المنزلية، والمدارس، وشبكات الألياف الضوئية، والغاز الطبيعي، والطرق الخارجية، ومحطات المعالجة، وعددٍ من القطاعات الأخرى.

مدبولي حياة كريمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات حياة كريمة

