صناعة النواب توافق على منحة لتطوير صناعة السيارات الخضراء بقيمة 10مليون دولار

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم (651) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة)، لمراكز التدريب المهني في مصر، بين حكومتي مصر وكوريا.

وتأتى الاتفاقية في اطار اهتمام الدولة بقطاع التعليم والتدريب المهنى ومن ثم بدأ التفاوض مع الوكالة الكورية لتوفير منحة ١٠ مليون دولار لدعم صناعة السيارات صديقة البيئة كما أن هناك عدد من الخبراء سيأتون لمصر لتقديم تدريب عملى ومهنى.



ووفقا لممثل وزارة التخطيط تستهدف الاتفاقية،تدريب ٥ الاف عامل خلال فترة المنحة واستقدام معدات بقيمة تصل الي ٣٠٪؜ من المنحة يصل إلى ٣ مليون و١٠٠ ألف دولار.

بدوره طالب أحمد شرعان عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعميم التدريب المقدم ليشمل مراكز التدريب المهنى بالمحافظات المختلفة.

من جانبه ، رد ممثل وزارة التخطيط ان المنحة تم الاعداد لها علي اربعة محافظات وكنا نأمل في توسيع قاعدة التدريب لتشمل محافظات اكبر لكن الدراسات التى قامت عليها المنحة بدأت بمراكز التدريب الموجودة في المحافظات الأربعة.