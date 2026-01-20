قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

تشريعية النواب تقر 8 اتفاقيات دولية في أول اجتماعاتها

ماجدة بدوى

وافقت لجنة  الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء  على 8 اتفاقيات دولية.

وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان وتشمل الاتفاقيات.

وشملت الاتفاقيات :

1 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص" بقيمة ٣,٤٧٨ مليار ين ياباني.

2 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 581 لسنه 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيرى لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر” بقيمة 10 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الإجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية".

7- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 742 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي اتفاقية انضمام جمهورية مصر العرلبة كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.

8- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادبه الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبري - الشريحة الرابعة، بقزض قيمتة 100 مليار ين ياباني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب النواب

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026: راجع نفقاتك

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

