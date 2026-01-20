قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجير محلات ميت عقبة | ميدو يعلن خبرا مثيرا عن أزمة مستثمري أرض الزمالك بأكتوبر
يحيى الدرع: سنقاتل لتحقيق لقب بطولة أفريقيا لليد
لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون
الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب

رئيس النواب والنائب العام
رئيس النواب والنائب العام
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الثلاثاء، المستشار محمد شوقي النائب العام، والوفد رفيع المستوى المرافق ، لتقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه

وخلال اللقاء، أعرب المستشار النائب العام عن خالص تمنياته للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في قيادة المؤسسة التشريعية، مشيداً بالخبرة القانونية والقضائية الكبيرة التي يتمتع بها سيادته، والتي ستثري العمل التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة.

من جانبه ، أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن عميق امتنانه وتقديره البالغ لهذه الزيارة والتهنئة الكريمة، مؤكداً أنها تعكس روح التقدير المتبادل بين المؤسسة التشريعية والمنظومة القضائية.

وشدد رئيس مجلس النواب ، على أهمية التعاون المثمر والبناء بين مجلس النواب والنيابة العامة، موضحاً أن التنسيق بين السلطة التشريعية وجهات إنفاذ القانون والعدالة يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العصر ومصلحة الدولة المصرية.

النواب رئيس النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

رئيس وزراء التشيك يأمل حل قضية جرينلاند عبر الدبلوماسية

رئيس وزراء التشيك يأمل حل قضية جرينلاند عبر الدبلوماسية

أرشيفي

صحة غزة: وفاة رضيعة نتيجة البرد الشديد

بيتكوين

"بيتكوين" تهبط إلى 91 ألف دولار وسط ضغوط جيوسياسية وتنظيمية

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد