أمين مجلس النواب: تدريب 390 نائبا ينعكس على العمل البرلماني بالفصل التشريعي الجديد

قال المستشار أحمد مناع الأمين العام لـ مجلس النواب، إن تدريب أكثر من 390 نائب سينعكس على العمل البرلماني بالفصل التشريعي الجديد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، لإطلاق برنامجا تدريبيا متخصصا موجها للنواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني؛ دعما لمسيرة

برنامج تدريب النواب الجدد ليس مجرد تدريب عادي

من جانبها قالت الدكتور سلافة جويلي، المدير التنفيذي للكاديمية الوطنية للتدريب، إن برنامج تدريب النواب الجدد ليس مجرد تدريب عادي ولكن استثمار وطني حقيقي.

وأوضحت جويلي أن البرنامج تم بالتنسيق التام مع الأمانة العامة لمجلس النواب ليمكن النواب الجدد في التعامل مع مختلف الأدوات البرلمانية ليعزز قدرتهم على أداء عملهم باستقلالية.

وتابعت: نتطلع أن يكون البرنامج نقطة انطلاق لكل نائب لافتة الى أن الاستثمار في الكفاءات المصرية هو أقوى استثمار

تفاصيل البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس النواب الجدد

تقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج بالتعاون مع مجلس النواب، بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، موجَّهًا للسادة النواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني؛ وذلك دعمًا لمسيرة العمل النيابي وتعزيزًا لكفاءة الأداء التشريعي والرقابي.

مدة البرنامج

يمتد البرنامج لمدة 6 أيام تدريبية مقسمة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على أن ينتهي البرنامج يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.

الفئة المستهدفة

ويبلغ عدد السادة أعضاء مجلس النواب المستهدفين من البرنامج (391) عضوًا.

وتعتمد منهجية التدريب على ورش العمل واللقاءات والمناقشات المفتوحة مع كبار الخبراء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المحاضرات التفاعلية.

الهدف من البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل البرلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، وتعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.

ويأتي هذا البرنامج في ضوء ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها الذراع الوطني الأهم في بناء الإنسان المصري، وبوابة المستقبل لإعداد قادة قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة ووعي، وفق أحدث المنهجيات التدريبية والمعايير الدولية.

محاور البرنامج

- الدبلوماسية البرلمانية - البروتوكول والاتيكيت والمراسم

- الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متضمن: التخطيط الاستراتيجي وربط القوانين بالسياسات الوطنية. ماهية الخطة وأهدافها الاستراتيجية (النمو – العدالة – الاستدامة – التوازن الإقليمي). المراحل المؤسسية لإعدادها (الحكومة – مجلس الوزراء – البرلمان)، والإجراءات البرلمانية لمناقشة الخطة داخل مجلس النواب. وربط الخطة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.



- المحور الإعلامي من التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، وإدارة الأزمات الإعلامية، والحملات الإعلامية.

- المهارات المعرفية والفكرية: استشراف المستقبل والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وتحليل السياسات العامة وإعداد أوراق السياسات. العمل الرقمي: التحول الرقمي، إدارة البيانات، تطوير أدوات الرقابة.