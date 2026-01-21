قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منحة علماء المستقبل استثمار مباشر في طاقات الشباب

النائب عادل مأمون عتمان
النائب عادل مأمون عتمان
حسن رضوان

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أن إطلاق برنامج منحة علماء المستقبل يمثل خطوة وطنية بالغة الأهمية في مسار دعم الشباب المتفوق، ويجسد رؤية الدولة في التعامل مع التعليم باعتباره استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد في الإنسان المصري.

وأوضح عتمان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدشين نموذج وطني جديد لتمويل التعليم، يعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والجامعات والمجتمع، بما يضمن استدامة دعم الطلاب المتميزين وعدم ارتباطه بالحلول المؤقتة.

وأشار عضو لجنة الشباب إلى أن منح الأولوية لأبناء المحافظات الحدودية وذوي الإعاقة وأبناء الشهداء يؤكد التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ويفتح المجال أمام شباب يمتلكون قدرات حقيقية للمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أن الاستثمار في تعليم الشباب هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والابتكار، مثمنًا دعوة رئيس الوزراء لرجال الأعمال للمشاركة في دعم قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما محورين رئيسيين لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن منحة علماء المستقبل تمثل نموذجًا يحتذى به في رعاية الموهوبين والمتفوقين، وتسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع الشباب في صدارة أولوياتها.

النائب عادل مأمون عتمان استثمار طاقات الشباب الجمهورية الجديدة علماء المستقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

صيام الأيام البيض في شهر شعبان

موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي

ترشيحاتنا

رانيا المارية

خبير اقتصاد مجتمعي توجه نصائح للمواطنين قبل رمضان

أرشيفية

قبل أداء العمرة بأسبوعين.. نصائح للحفاظ على صحتك

صورة أرشيفية

5 شهداء فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد