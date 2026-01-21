برلماني: منحة علماء المستقبل استثمار مباشر في طاقات الشباب

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أن إطلاق برنامج منحة علماء المستقبل يمثل خطوة وطنية بالغة الأهمية في مسار دعم الشباب المتفوق، ويجسد رؤية الدولة في التعامل مع التعليم باعتباره استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد في الإنسان المصري.

وأوضح عتمان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدشين نموذج وطني جديد لتمويل التعليم، يعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والجامعات والمجتمع، بما يضمن استدامة دعم الطلاب المتميزين وعدم ارتباطه بالحلول المؤقتة.

وأشار عضو لجنة الشباب إلى أن منح الأولوية لأبناء المحافظات الحدودية وذوي الإعاقة وأبناء الشهداء يؤكد التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ويفتح المجال أمام شباب يمتلكون قدرات حقيقية للمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أن الاستثمار في تعليم الشباب هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والابتكار، مثمنًا دعوة رئيس الوزراء لرجال الأعمال للمشاركة في دعم قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما محورين رئيسيين لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن منحة علماء المستقبل تمثل نموذجًا يحتذى به في رعاية الموهوبين والمتفوقين، وتسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع الشباب في صدارة أولوياتها.