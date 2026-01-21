نائبة: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس حملت رسائل هامة للعالم

أشادت الدكتورة جيهان شاهين عضو مجلس النواب بالكلمة الشاملة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، مؤكدة أنها عكست بوضوح رؤية مصر المتوازنة والعميقة تجاه القضايا الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.

وأكدت النائبة جيهان شاهين أن كلمة الرئيس حملت رسائل بالغة الأهمية للمجتمع الدولي، أبرزها التأكيد على أن السلام والاستقرار هما الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة، وأن التعاون الدولي والحوار واحترام الشرعية الدولية تمثل السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية المتصاعدة.

وأضافت جيهان شاهين أن الرئيس السيسي نجح في تقديم صورة واقعية ودقيقة عن جهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم دور القطاع الخاص، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأشارت جيهان شاهين عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يعكس ثوابت السياسة المصرية ودورها التاريخي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة ، مؤكدة أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس، وما تضمنته كلمته من رؤى واضحة وطروحات عملية، تعزز من مكانة مصر الدولية، وتؤكد أنها شريك فاعل في صياغة مستقبل عالمي أكثر عدلاً واستقراراً وتنمية.