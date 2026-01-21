قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
محافظات

بـ4 مليارات جنيه.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء المنطقة اللوجستية بجمصة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الأعمال الجارية بالمشروع الاستثماري الضخم "المنطقة اللوجستية والتجارية" المقام على طريق رافد جمصة، والذي يضم "مول المنصورة" كأحد أبرز مكوناته، وذلك في إطار متابعته للمشروعات التنموية بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على معدلات الإنجاز، واستمع لشرح مفصل من المهندس محمد عبد العزيز، مدير المشروع، حول مراحل التنفيذ، وركز الشرح على "مول المنصورة" الذي يعد أول مول مفتوح من نوعه في الدلتا وأقسامه التي تضم أنشطة تجارية وترفيهية وخدمية متكاملة، تشمل منطقة ألعاب أطفال وسينمات ومجمع مطاعم وهايبر ماركت.

وأكد المحافظ على الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، وأهمية اتباع المحاور المرورية المؤدية للمشروع، والتي تم تحديدها بناءً على دراسة مرورية متكاملة، لمنع التكدس وضمان سيولة الحركة على طريق رافد جمصة وخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ  على توفير كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع في مواعيده المحددة، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرا إلى أن المشروع يمثل هدية لأبناء محافظة الدقهلية، فضلا عن تقديم خدماته للمحافظات المجاورة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يقام على مساحة 52 فداناً باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المادية والبشرية.

وأوضح مدير المشروع أن التنفيذ يسير على مرحلتين، المرحلة الأولى وتشمل المول التجاري والسينمات والمناطق الترفيهية، والمرحلة الثانية وتضم مستشفى ومجمع مدارس وخدمات لوجستية متكاملة، لخدمة أبناء المحافظة والمنطقة.

