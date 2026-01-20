محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وسوق طلخا ويوصى بإنشاء منفذ لبيع اللحوم المخفضة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سوق مدينة طلخا الحضاري، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على آخر المستجدات، يرافقه الأستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، ونواب رئيس المدينة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال بالسوق، وسرعة استكمال أعمال تسكين الباعة بالسوق وفقًا للجدول الزمني المحدد وتوفير الدعم اللازم لهم، ورفع كافة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين للشوارع، مشيرًا إلى أن السوق يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم حركة التجارة الداخلية.

وأكد المحافظ  أن إنشاء السوق الحضاري بطلخا، يهدف إلى توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن، بما يسهم في القضاء على الظواهر العشوائية بالشوارع الرئيسية وتسهيل حركة المرور، فضلًا عن توفير بيئة صحية تضمن سلامة تداول السلع الغذائية ومتابعة أسعارها بشكل دوري.

ووجه  بسرعة انشاء منفذ لبيع اللحوم المخفضة ضد الغلاء، ومنفذ لبيع الخبز المدعم بالسوق توفيرا على المواطنين بوحود كافة السلع ومتطلبات الأسرة داخل سوق واحد يلبي احتياجات المواطنين المتنوعة ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد  محافظ الدقهلية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لإنشاء أسواق حضارية في مختلف المراكز والمدن، تحقيقًا للتنمية المتكاملة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

