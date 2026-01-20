مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالدقهلية

لقى ثلاثة عناصر إجرامية مصرعهم إثر تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن بقرية كفر بهيدة في ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع ثلاثة عناصر إجرامية يقومون بالاتجار فى المخدرات اثر تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن أثناء مداهمة أمنية بقرية كفر بهيدة بميت غمر.



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع كل من اشرف محمود السيد سعيد 36 عاما؛ جمال محسن محمد محمد 27 عاما، ومحمد ابراهيم عبداللطيف 32 عاما.

وتم نقل المتوفين إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.