خلافات على الميراث تطور لمشاجرة بالشارع في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 16 / 12 / 2025حدثت مشاجرة بين طرف أول : (أحد الأشخاص ، 5 سيدات) ، طرف ثانى (أحد الأشخاص ، 3 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية لخلافات بينهم حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.