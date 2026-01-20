قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
تصعيد استيطاني... الاحتلال يخطط لبناء 1400 وحدة في محيط مقر الأونروا
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
حوادث

خلافات على الميراث تطور لمشاجرة بالشارع في الدقهلية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالدقهلية.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 16 / 12 / 2025حدثت مشاجرة بين طرف أول : (أحد الأشخاص ، 5 سيدات) ، طرف ثانى (أحد الأشخاص ، 3 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية لخلافات بينهم حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب.

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

