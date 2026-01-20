قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
هيئة الأركان الإيرانية : لا نكترث بتصريحات ترامب .. وردنا على أي اعتداء سيكون صارمًا
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس العام ويؤكد على توفير الرعاية والعناية الصحية بالمرضى

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  مستشفى دكرنس العام، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام العمل وجودة الأداء داخل الأقسام المختلفة.

وشملت جولة المحافظ المرور على عيادات الحج، حيث اطمأن على توافر الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين المتقدمين للكشف الطبي لأداء الفريضة، ومدى جاهزية الأطقم الطبية، كما تفقد قسم الأسنان واطلع على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية.

كما شملت جولة محافظ الدقهلية قسم الصيدليات، حيث شدد المحافظ على أهمية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وصرفها للمواطنين بسهولة ويسر، إلى جانب تفقد مبنى العيادات الخارجية، والوقوف على مستوى الانضباط والنظافة وانتظام العمل داخل العيادات.

وأكد اللواء طارق مرزوق، خلال الجولة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي، وتسعى إلى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

كما وجه المحافظ، الأستاذ الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، باستمرار حسن استقبال ومعاملة المرضى، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، والالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط داخل جميع الأقسام، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم، مثمنا جهود مديرية الصحة بالدقهلية.

وحرص المحافظ  على اللقاء بالمرضى والمترددين على المستشفى والاستماع إليهم مؤكداً سعيه الدائم لتوفير كافة احتياجاتهم الطبية والعلاجية وعلى مستوى كافة القطاعات الخدمية.

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026: راجع نفقاتك

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

