محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس العام ويؤكد على توفير الرعاية والعناية الصحية بالمرضى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مستشفى دكرنس العام، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام العمل وجودة الأداء داخل الأقسام المختلفة.

وشملت جولة المحافظ المرور على عيادات الحج، حيث اطمأن على توافر الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين المتقدمين للكشف الطبي لأداء الفريضة، ومدى جاهزية الأطقم الطبية، كما تفقد قسم الأسنان واطلع على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية.

كما شملت جولة محافظ الدقهلية قسم الصيدليات، حيث شدد المحافظ على أهمية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وصرفها للمواطنين بسهولة ويسر، إلى جانب تفقد مبنى العيادات الخارجية، والوقوف على مستوى الانضباط والنظافة وانتظام العمل داخل العيادات.

وأكد اللواء طارق مرزوق، خلال الجولة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي، وتسعى إلى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

كما وجه المحافظ، الأستاذ الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، باستمرار حسن استقبال ومعاملة المرضى، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، والالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط داخل جميع الأقسام، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم، مثمنا جهود مديرية الصحة بالدقهلية.

وحرص المحافظ على اللقاء بالمرضى والمترددين على المستشفى والاستماع إليهم مؤكداً سعيه الدائم لتوفير كافة احتياجاتهم الطبية والعلاجية وعلى مستوى كافة القطاعات الخدمية.