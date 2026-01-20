إزالة 103 مكامير فحم بمركز بلقاس بالدقهلية للحد من التلوث

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة للمرور والمتابعة والتفتيش على مكامير الفحم النباتي بمراكز المحافظة.

وتهدف هذه المتابعة المستمرة إلى الارتقاء بالوضع البيئي في المحافظة والحد من الملوثات، تماشياً مع توصيات مؤتمر المناخ، والعمل على الحفاظ على بيئة نظيفة

.

وقد قامت اللجنة، برئاسة الدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، وبالتنسيق مع مركز شرطة بلقاس، وجهاز شئون البيئة، والوحدة المحلية بالحفير، بتنفيذ حملة اليوم، أسفرت عن إزالة 106 مكموره فحم مخالفة بقرية 33 بصار، كانت مقامة بشكل عشوائي داخل المركز، كما تم تحرير المحاضر البيئية اللازمة بحق أصحاب تلك المكامير المخالفة.