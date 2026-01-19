وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروع محطة معالجة الصرف بجمصة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة، لمتابعة سير العمل، وقد رافقهما فى الجولة مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، إلى شرح عن مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة بطاقة 15000 متر مكعب / يوم، وجاري تنفيذها علـى قطعـة أرض بمساحة حـوالي 14,800 م2 تعادل (3.5 فدان).

ووجه وزير الإسكان بالالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع، والالتزام بالمواصفات الموضوعة لتنفيذ الأعمال، والمتابعة الدورية لكافة مراحل المشروع للانتهاء من تنفيذه فى التوقيتات المحددة.

وأكد محافظ الدقهلية على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تخدم مدينة جمصه والمنطقة الصناعية، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتذليل كافة العقبات.