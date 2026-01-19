محافظ الدقهلية يتفقد إخلاء وتفكيك تندات موقف سيارات ميكروباص جديلة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال تفكيك وإخلاء التندات بموقف سيارات الميكروباص "بجديلة" بمدينة المنصورة، وذلك تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال إنشاء موقف حضاري جديد في ذات الموقع، في إطار خطة الدولة للقضاء على المواقف العشوائية ونقلها إلى مواقف منظمة تحقق السيولة المرورية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وأوضح محافظ الدقهلية أن مشروع موقف جديلة الحضاري يأتي في إطار تطوير منظومة المواقف على مستوى المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط المروري، ومنع التكدسات بالشوارع الرئيسية المحيطة، خاصة خلال أوقات الذروة.

وأشار المحافظ إلى أن الموقف الحضاري الجديد سيُقام وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، بما يحقق الانسيابية المرورية ويخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية، مضيفًا أن المشروع يراعي توفير كافة الخدمات الأساسية واللازمة، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد “ مرزوق” أن المحافظة تتابع مراحل التنفيذ منذ بدء الإخلاء وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الصالح العام

وأكد محافظ الدقهلية على اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على المواقف، أحمد البنداري مدير التشغيل بإدارة المواقف، بالتنسيق مع المرور، ومتابعة حركة السيارات خلال أعمال إنشاء الموقف الحضاري، ومنع أي تكدسات للسيارات أو الركاب وتذليل كافة العقبات،ومتابعة مستمرة من محمد محمود مدير المواقف بحي شرق المنصورة.

كما وجه محافظ الدقهلية، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بحضور عبده زكريا نائب رئيس الحي، برفع كافة أشكال الإشغالات بمحيط الموقف ومنع وجود أي عراقيل تعوق حركة المرور والسير أو تعطل سير العمل بالموقف.