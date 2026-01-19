وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، بحضور الدكتورة شيرين يحيى، مدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتور جابر ممدوح، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد بشير، مسؤول وحدة الحد من القيصريات.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور الجزار إلى آراء ومقترحات رؤساء الأقسام لتعظيم الاستفادة ورفع مؤشرات الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل أقسام النساء والتوليد، مع التركيز على تقديم رعاية صحية شاملة للأمهات وحديثي الولادة. ووجه وكيل الوزارة بضرورة التنسيق التام بين السادة رؤساء الأقسام ووحدات ومراكز الرعاية الأولية، لضمان توافر الكوادر الطبية المؤهلة في الأماكن التي تحتاجها المبادرة بشكل مباشر، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، شدد الدكتور حمودة الجزار على متابعة الحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة الأم وحديثي الولادة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وهي مرحلة حاسمة لضمان النمو والتطور الصحي السليم للأطفال. وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية وقياس مؤشرات الأداء بشكل مستمر، لضمان تقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة، وتقليل المضاعفات المرتبطة بالولادة القيصرية.

وأوضح الدكتور الجزار أن الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة وتطبيق إجراءات السلامة والجودة بشكل دوري، إلى جانب إعداد تقارير شاملة عن نسب القيصريات، سيساهم في تحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم أو تحسين، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفعّالة. وأكد وكيل الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير خدمات النساء والتوليد بالمستشفيات، وتعزيز الرعاية الصحية للأمهات، وتقليل المضاعفات المرتبطة بالولادة القيصرية، بما يسهم في رفع جودة الحياة الصحية للأمهات وضمان نمو صحي للأطفال، وفقًا لتوجهات المبادرة الرئاسية في تحسين صحة الأسرة والمجتمع بشكل عام.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مقترحات تطوير بعض الخدمات الطبية في أقسام النساء والتوليد، بما في ذلك توسيع خدمات طب الجنين، وعيادات علاج العقم، وتطوير جراحات المناظير داخل أقسام النساء، بهدف توفير رعاية صحية متقدمة وشاملة للأمهات، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية في تحسين صحة الأسرة والمجتمع. ووجه الدكتور الجزار مدير إدارة المستشفيات بمتابعة كافة احتياجات الأقسام، لضمان توفير جميع التجهيزات اللازمة والكوادر الطبية المؤهلة، والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والإمكانات المتاحة.