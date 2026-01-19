قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة
الدقهلية.. حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المنصورة

همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أعمال حملة إزالة الإشغالات بشوارع الجلاء وجيهان وكلية الآداب وشارع الترعة، بمدينة المنصورة، في إطار جهود المحافظة المستمرة لإعادة الانضباط للشارع العام، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

شارك في الحملة، اللواء نصر رفقي حمدار مديرية الأمن، واللواء محمود النمر مساعد مدير الامن، العقيد عقل صالح مدير شرطة المرافق، العقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، والعميد ياسر المهدي مدير الحماية المدنية، العميد أحمد موافي مأمور قسم أول المنصورة، والمقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم أول، والعقيد أمين البدراوي من قوات مديرية الامن، والمقدم محمود يعقوب مباحث المرافق، والمقدم محمد عاصم إدارة المرور، وملازم أول شادي وليد، وملازم أول عصام حامد، وعدد من أفراد الأمن.

كما شارك في الحملة  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة،  طارق جاد،  سهام صلاح، والدكتورة رولا ابراهيم نواب رئيس حي غرب،  وليد عبادة مدير الإشغالات  عبد الفتاح خيرة مسئول الإشغالات بالحي،  وليد حلمي مدير إدارة النظافة بالحي،  أحمد عبد العال مدير الحملة الميكانيكية ورزق ثروت مدير الأزمات.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.

ووجه " مرزوق" رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع الإشغالات، والتأكيد على عدم السماح بوجود أي تعديات مرة أخرى، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، والحفاظ على المستوى اللائق الذي يليق بمدينة المنصورة.

كما شدد المحافظ على ضرورة إلزام المحال التجارية بعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، والالتزام بوضع صناديق للقمامة أمام كل محل، مع تحرير محاضر فورية للمخالفين، مؤكدًا أن النظافة وإزالة الإشغالات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

