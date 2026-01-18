المشدد 15 عاما لتاجر ملابس ونجله لبيعهم المخدرات وغسل الأموال بالدقهلية

أصدرت جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية ، حكمها بالسجن المشدد 15 عاما لتاجر ملابس ونجله بمركز الجمالية محافظة الدقهلية، عقب ضبطهما من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة قدرت بحوالي 10 كيلو من مخدر الحشيش، وقيامهما بغسل أموالهما بإنشاء محلات كبرى لتجارة المفروشات وتجهيز العرائس بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر في القضية رقم 6367 لسنة 2025 جنايات الجمالية، والمقيدة برقم 2248 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وأحال المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية ، كل من "محمد.س.ن"،45 عاما، تاجر ملابس ومقيم الجمالية ، ونجله "ف"،24 عاما تاجر ملابس ومقيم الجمالية الى محكمة الجنايات المختصة لانهما فى يوم 10/9/2025بدائرة مركز الجمالية - محافظة الدقهلية حازا وأحرزا بقصد الاتجار مخدر الحشيش ، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وحاز وأحرز الأول ذخيرة - أربعة طلقات من ذات العيار مما تستخدم على السلاح الناري .