الدقهلية.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في شوارع المنصورة

تابع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع الجلاء والشوارع المحيطة بحي غرب المنصورة.

شارك في الحملة اللواء محمود النمر مساعد مدير الامن، العقيد علي صالح مدير شرطة المرافق، العقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، والعميد ياسر المهدي مدير الحماية المدنية، العميد أحمد موافي مأمور قسم أول المنصورة، ومباحث القسم، المقدم محمود يعقوب مباحث المرافق، والمقدم محمد عاصم إدارة المرور..وملازم أول عصام حامد، وملازم أول شادي وليد وعدد من أفراد الأمن.

كما شارك في الحملة محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، طارق جاد، سهام صلاح، والدكتورة رولا ابراهيم نواب رئيس حي غرب، وليد عبادة مدير الإشغالات بالحي ومسئولي إدارة الإشغالات، وليد حلمي مدير إدارة النظافة بالحي، والحملة الميكانيكية.

وأكد اللوء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع مدير الأمن، تتواجد حملة مشتركة بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل، تضم شرطة ومباحث المرافق ونائبين لرئيس الحي، وإدارة الإشغالات، وذلك لمتابعة حالة الإشغالات بالشارع ومنعها بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

وشدد محافظ الدقهلية على محمد أمين رئيس حي غرب، بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المعنية، لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام