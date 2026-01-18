قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير أمريكي سابق في تل أبيب: ترامب يسعى لاغتيال خامنئي خلال أيام
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
محافظات

الدقهلية.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في شوارع المنصورة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
همت الحسينى

تابع  اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية  ومدير أمن الدقهلية،  حملة مكبرة  لإزالة الإشغالات بشارع الجلاء والشوارع المحيطة بحي غرب المنصورة.

شارك في الحملة اللواء محمود النمر مساعد مدير الامن، العقيد علي صالح مدير شرطة المرافق، العقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، والعميد ياسر المهدي مدير الحماية المدنية، العميد أحمد موافي مأمور قسم أول المنصورة، ومباحث القسم، المقدم محمود يعقوب مباحث المرافق، والمقدم محمد عاصم إدارة المرور..وملازم أول عصام حامد، وملازم أول شادي وليد وعدد من أفراد الأمن.

كما شارك في الحملة  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة،  طارق جاد،  سهام صلاح، والدكتورة رولا ابراهيم نواب رئيس حي غرب،  وليد عبادة مدير الإشغالات بالحي ومسئولي إدارة الإشغالات،  وليد حلمي مدير إدارة النظافة بالحي، والحملة الميكانيكية.

وأكد اللوء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع مدير الأمن، تتواجد حملة مشتركة بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل، تضم شرطة ومباحث المرافق ونائبين لرئيس الحي، وإدارة الإشغالات، وذلك لمتابعة حالة الإشغالات بالشارع ومنعها بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

وشدد محافظ الدقهلية على  محمد أمين رئيس حي غرب، بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المعنية، لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام

الدقهلية الاشغالات مدير أمن محافظ الدقهلية

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

ارشيفية

المشدد 15 سنة لـ عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بالشرابية

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

استمرار حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"

ارشيفية

سيارة ملاكي تصطدم بسور محور صفط اللبن وإصابة قائدها

بالصور

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد