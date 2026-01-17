إصابة 3 أشخاص في حادث بالدقهلية

اصيب 3 اشخاص باصابات متفرقة أثر انقلاب موتوسيكل أمام قرية نقيطه بمحافظة الدقهلية.
حيث ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث
انقلاب موتوسيكل أمام قرية نقيطة وإصابة 3 أشخاص .
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين أصابة كلا من مازن محمد عبد المنعم عاشور
18عاما مقيم سللنت وأصيب
بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ؛ عبد الرحمن عادل عبد الله عبد الجليل 20 عاما وإصابته عبارو عن
سحجات وكدمات متفرقة بالجسم و ادهم المحمدي محمد عبد المحسن 19 عاما
سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمى سللنت.
تم نقل المصابين الى المستشفى المنصوره الدولى
تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه