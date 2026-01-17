إصابة 3 أشخاص في حادث بالدقهلية

اصيب 3 اشخاص باصابات متفرقة أثر انقلاب موتوسيكل أمام قرية نقيطه بمحافظة الدقهلية.

حيث ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث

انقلاب موتوسيكل أمام قرية نقيطة وإصابة 3 أشخاص .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين أصابة كلا من مازن محمد عبد المنعم عاشور

18عاما مقيم سللنت وأصيب

بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ؛ عبد الرحمن عادل عبد الله عبد الجليل 20 عاما وإصابته عبارو عن

سحجات وكدمات متفرقة بالجسم و ادهم المحمدي محمد عبد المحسن 19 عاما

سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمى سللنت.

تم نقل المصابين الى المستشفى المنصوره الدولى

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه