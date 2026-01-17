الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين فرد شرطة سابق وآخر بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بالصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام أحد أفراد الشرطة بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من طرف أول: (فرد شرطة "سابق" - مقيم بدائرة المركز)و طرف ثان: (القائم على النشر "له معلومات جنائية" - مصاب بسحجة بالأنف - مقيم بدائرة المركز) ، وأقرا بحدوث مشاجرة بينهما تبادلا خلالها التعدى بالضرب مما أدى لحدوث إصابة الأخير ، وذلك لخلافات مالية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





