مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين فرد شرطة سابق وآخر بالدقهلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بالصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام أحد أفراد الشرطة بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالدقهلية.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من طرف أول: (فرد شرطة "سابق" - مقيم بدائرة المركز)و طرف ثان: (القائم على النشر "له معلومات جنائية" - مصاب بسحجة بالأنف - مقيم بدائرة المركز) ، وأقرا بحدوث مشاجرة بينهما تبادلا خلالها التعدى بالضرب مما أدى لحدوث إصابة الأخير ، وذلك لخلافات مالية بينهما.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

