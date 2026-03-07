قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

غدًا.. البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدَّعوي الـ20 في جامعة العاصمة

شيماء جمال

ينظِّم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، غدًا الأحد، فعاليَّات الأسبوع العشرين للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة في جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) تحت عنوان: (وعي الأمَّة في مواجهة التحديات)، وذلك برعايةٍ كريمةٍ من الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

وقال فضيلة أ.د. محمد الجندي: إنَّ انعقاد هذا الأسبوع الدعوي يأتي في إطار جهود الأزهر الشريف في تعزيز الوعي الدِّيني والفكري لدى الشباب الجامعي، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، وبناء شخصيَّة واعية قادرة على فهم التحديات المعاصرة والتعامل معها على بصيرةٍ وفهمٍ صحيح.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ هذا الأسبوع الدَّعوي يهدف إلى تحقيق عددٍ من الأهداف؛ أبرزها: بناء الوعي الصحيح لدى الشباب، وكشف التحديات الفكريَّة التي تواجه الوطن والأمَّة، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق والمُثل العُليا في نفوس الشباب الجامعي، وتفنيد الشبهات وتفكيك الفكر المتطرِّف والرد على الأفكار الدخيلة التي تعبث بالعقائد، إلى جانب إعداد وترسيخ القوَّة الإيمانيَّة لدى الشباب المصري بما يمثِّل حائط صدٍّ أمام محاولات الغزو الفكري.

وتابع فضيلته: يسعى هذا الأسبوع الدَّعوي -كذلك- إلى بيان قيمة الأوطان وحرمتها من منظور الشريعة الإسلاميَّة؛ بما يعزِّز الانتماء الوطني ويواجه محاولات التفكيك، وحماية الهُويَّة الدينيَّة والوطنيَّة من دعوات التمييع والتشكيك في الثوابت، فضلًا عن توعية الشباب بمخطَّطات الكيان المحتل العالميَّة ومطامعه في مقدّرات الأمَّة، ونقض الأساطير والخرافات التي يروِّجها حول أحقيَّتهم في الأوطان العربيَّة، إلى جانب تعزيز ثقافة التسامح والحوار ومعالجة قضايا العصر في ضوء أصول الشريعة الإسلاميَّة، إضافةً إلى استلهام روح الانتصارات التاريخيَّة -وعلى رأسها: انتصار العاشر من رمضان- في استشراف المستقبل وبناء الأمَّة.

من جانبه، أشار الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، إلى أنَّ الأسبوع الدَّعوي يمثِّل منصَّةً علميَّةً وفكريَّةً مهمَّة للحوار مع الشباب داخل الجامعات، ويأتي في سياق حرص الأزهر الشريف على التفاعل المباشر مع قضاياهم وتحدياتهم المعاصرة، وتقديم المعالجة العِلميَّة الرصينة لمختلِف القضايا الفكريَّة.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي في جامعة حلوان على مدار خمسة أيَّام، بمشاركة نخبةٍ من علماء الأزهر الشريف؛ إذْ تتنوَّع الندوات والمحاضرات الفكريَّة التي تتناول عددًا مِنَ الموضوعات؛ أبرزها: (التحديات الفكريَّة وحماية التراث مِنَ العبث)، و(أزمة القدوات ومعركة الانتماء والهُويَّة)، و(الدعايات الصِّهْيَونيَّة.. قراءة في المخطَّطات وسُبل المواجهة)، و(الإعلام المعاصر وتشكيل وعي الشباب)، و(مستقبل الأمَّة في ضوء الانتصارات التاريخيَّة). 

البحوث الإسلاميَّة جامعة العاصمة حلوان أحمد الطيب الضويني

