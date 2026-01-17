محافظ الدقهلية يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث يؤدي 130 ألف طالبا وطالبة الامتحانات في 590 لجنة على مستوى المحافظة، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها، والتأكد من توفير المناخ الملائم ومتطلبات الأداء الأمثل للطلاب داخل لجان الامتحانات، حرصا عليهم وتوفير سبل تحقيق النجاح والتوفيق لهم جميعا.

وتفقد محافظ الدقهلية يرافقه المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، عادل فؤاد مدير إدارة شرق التعليمية، بحضور الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، عددا من لجان الامتحانات بمدينة المنصورة هي، لجنة مدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات وتضم 20 لجنة، وتؤدي فيها 394 طالبة الامتحانات، من بينهم 6 طالبات دمج.

كما تفقد محافظ الدقهلية لجنة امتحانات المدارس الفرنسية الرسمية للغات، وتضم 6 لجان، يؤدي فيها 110 طابا زطالبة الامتحانات من بينهم طالب بنظام الدمج، وذلك بحضور الدكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية.

واستمع "مرزوق"إلى الطلاب والطالبات للاطمئنان على سير اللجان والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكوى، وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق النجاح والتفوق، وعن سؤاله لهم عن مستوى الامتحانات أبدى الطلاب ارتياحهم بمستوى الأسئلة.

والتقى محافظ الدقهلية، باولياء أمور الطلاب والطالبات خارج لجان الامتحانات، وطمأنهم على سير الامتحانات مؤكدا لهم، توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة لأداء أبنائهم وبناتهم الامتحانات