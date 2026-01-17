قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والبوسنة والهرسك تتفقان على دفع التعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف
معه موبايل.. ضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي بالمنوفية
مصر وهونج كونج تبحثان فرص الاستثمار في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طلعها من الجبل .. القبض على شخص بحوزتة 526 قطعة أثرية بالمنيا
منذ 40 عاما.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في مصر
التعليم: إجمالي المتقدمين لإمتحانات الإعدادية أكثر من 2 مليون طالباً على مستوى الجمهورية
تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية
بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث يؤدي 130 ألف طالبا وطالبة الامتحانات في 590 لجنة على مستوى المحافظة، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها، والتأكد من توفير المناخ الملائم ومتطلبات الأداء الأمثل للطلاب داخل لجان الامتحانات، حرصا عليهم وتوفير سبل تحقيق النجاح والتوفيق لهم جميعا.

وتفقد محافظ الدقهلية يرافقه المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم،  عادل فؤاد مدير إدارة شرق التعليمية، بحضور الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، عددا من لجان الامتحانات بمدينة المنصورة هي، لجنة مدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات وتضم 20 لجنة، وتؤدي فيها 394 طالبة الامتحانات، من بينهم 6 طالبات دمج.

كما تفقد محافظ الدقهلية لجنة امتحانات المدارس الفرنسية الرسمية للغات، وتضم 6 لجان، يؤدي فيها 110 طابا زطالبة الامتحانات من بينهم طالب بنظام الدمج، وذلك بحضور الدكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية.

واستمع "مرزوق"إلى الطلاب والطالبات للاطمئنان على سير اللجان والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكوى، وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق النجاح والتفوق، وعن سؤاله لهم عن مستوى الامتحانات أبدى الطلاب ارتياحهم بمستوى الأسئلة.

والتقى محافظ الدقهلية، باولياء أمور الطلاب والطالبات خارج لجان الامتحانات، وطمأنهم على سير الامتحانات مؤكدا لهم، توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة لأداء أبنائهم وبناتهم الامتحانات

الدقهليه محافظه امتحانات وكيل

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: 157 مشروعا استثماريا للشركات التابعة في مختلف القطاعات

عمرو السمدوني

السمدوني: محطة حاويات السخنة قاطرة جديدة لنمو الصادرات

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

بنها بوابة الاستثمار.. الخطيب يتفقد المنطقة الاستثمارية ويعد بحل المشكلات وتسهيل التراخيص

بالصور

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

