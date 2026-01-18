قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
حوادث

السجن المشدد 10 أعوام لعامل بحوزته 100 طربة حشيش فى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

قضت  جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل ومائة ألف جنية غرامة وذلك عقب ضبطه وبحوزته 5 كيلو جرامات من الحشيش المخدر بعد كمين أوقع به خلال قيامه بعملية بيع للمواد المخدرة لاحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بنطاق مركز الجمالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر،في القضية رقم 6368 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 2247 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم"إبراهيم.م .ق"،20 عاما، عامل ومقيم كفر سعد بمحافظة دمياط لأنه في يوم 10/9/2025 بدائرة مركز الجمالية - محافظة الدقهلية، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وشهد المقدم محمود صلاح ، المفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا انه على اثر معلومات وردت اليه من احد مصادره السرية بحيازة المتهم كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بعرضها للبيع بحثا عن مشتري لها فانتقل رفقة الرائد محمد زين، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتقابل مع المتهم بمحل ضبطه بمركز الجمالية وما ان اتم المتهم عملية بيع وشراء المواد المخدرة مع الشاهد الثاني"ضابط الادارة العامة لمكافحة المخدرات" حتى هما بضبطه، وبتقتيشه عثر على كيس بلاستيكي أسود اللون يحوي بداخله 100 قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وقدرة مائتي جنيه وهاتف خلوي وبمواجهتة بما اسفر عنه الضبط عزي قصده من إحراز المواد المخدرة" الاتجار"، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الآثم والهاتف الخلوي للاتصال بعملائه.

الدقهليه محافظه ضباط جنايات المنصورة

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

