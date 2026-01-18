السجن المشدد 10 أعوام لعامل بحوزته 100 طربة حشيش فى الدقهلية

قضت جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل ومائة ألف جنية غرامة وذلك عقب ضبطه وبحوزته 5 كيلو جرامات من الحشيش المخدر بعد كمين أوقع به خلال قيامه بعملية بيع للمواد المخدرة لاحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بنطاق مركز الجمالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر،في القضية رقم 6368 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 2247 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم"إبراهيم.م .ق"،20 عاما، عامل ومقيم كفر سعد بمحافظة دمياط لأنه في يوم 10/9/2025 بدائرة مركز الجمالية - محافظة الدقهلية، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وشهد المقدم محمود صلاح ، المفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا انه على اثر معلومات وردت اليه من احد مصادره السرية بحيازة المتهم كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بعرضها للبيع بحثا عن مشتري لها فانتقل رفقة الرائد محمد زين، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتقابل مع المتهم بمحل ضبطه بمركز الجمالية وما ان اتم المتهم عملية بيع وشراء المواد المخدرة مع الشاهد الثاني"ضابط الادارة العامة لمكافحة المخدرات" حتى هما بضبطه، وبتقتيشه عثر على كيس بلاستيكي أسود اللون يحوي بداخله 100 قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وقدرة مائتي جنيه وهاتف خلوي وبمواجهتة بما اسفر عنه الضبط عزي قصده من إحراز المواد المخدرة" الاتجار"، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الآثم والهاتف الخلوي للاتصال بعملائه.