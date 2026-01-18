الدقهلية.. ننشر أسماء 9 مصابين في حادث انقلاب تروسيكل على طريق جمصة

حصل موقع "صدى البلد" على أسماء مصابي حادث انقلاب تروسيكل على طريق جمصة ـ بلقاس، حيث أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة ومضاعفات أخرى، وهم:

أمل عوض عبد الحميد (60 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

صابرين حسين محمد محمد (50 عامًا) بكدمة بالصدر وسحجات في الذراعين.

عبير ثابت السيد علي (45 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ضحي عبد الخالق بكري (40 عامًا) اشتباه ما بعد الارتجاج.

إيمان محمد الشحات (37 عامًا) باشتباه كسر في الكتف الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم.

نحمده مصطفى محمد عبدالفتاح (33 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

سناء أحمد محمد أحمد (32 عامًا) ما بعد الارتجاج، وكسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وليد عوض أبو السعد المتولي (45 عامًا) بسحجات وكدمات شديدة في الوجه والكفين.

محمد أبو إسماعيل علي إبراهيم (50 عامًا).

جميع المصابين مقيمون في دميانة ببلقاس، وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق جمصة–بلقاس الجديد، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن المصابين التسعة يعانون من إصابات متفرقة، ما بين كسور وارتجاج.