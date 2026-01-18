وكيل صحة الدقهلية يوجه بإنشاء وحدة لإذابة الجلطات وتفعيل جراحات المخ والأعصاب يمستشفى شربين

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى شربين العام، يرافقه الدكتور جابر ممدوح، مدير إدارة المستشفيات، وفريق من إدارة الطب العلاجي وإدارة المستشفيات بالمديرية.

وكان في استقبال وكيل الوزارة المهندس باسم بهاء، عضو مجلس الشعب، والدكتور عمرو جلال، مدير مستشفى شربين.

وشملت الزيارة المرور على أقسام الاستقبال، والعناية المركزة، والحضانات، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم الكلى، وكلى الأطفال، للاطمئنان على انتظام العمل، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى صيانة جهاز التعقيم، وتشغيل 4 حضانات جديدة تبرعات من المجتمع المدني.

وخلال الجولة، وجّه وكيل الوزارة بضرورة العمل على إنشاء وحدة لإذابة الجلطات، والتعاقد مع استشاري مخ وأعصاب، بما يسهم في تفعيل جراحات المخ والأعصاب داخل المستشفى.

كما وجه بزيادة معدلات إجراء العمليات الجراحية، خاصة في تخصصي الجراحة العامة والنساء والتوليد؛ بهدف تحسين مستوى الخدمة، وتقليل قوائم الانتظار.

واستمع وكيل الوزارة، في أثناء المرور على وحدة الغسيل الكلوي، إلى آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمة، ومدى رضاهم عن الرعاية الصحية المقدمة، موجّهًا بإعداد بروتوكول تدريب للأطباء العاملين بوحدة الغسيل الكلوي للأطفال، إلى جانب تنظيم ورش عمل؛ لرفع كفاءة الفرق الطبية، وتحسين الأداء.

وشملت الجولة تفقد خدمات الأشعة، حيث تم التوجيه بزيادة معدلات الأشعة المقطعية والأشعة التليفزيونية، والتوسع في الدعاية والتعريف بالخدمات التي يقدمها المستشفى، فضلًا عن تفعيل عيادة مسائية للأشعة التليفزيونية، بما يخفف الضغط على الفترات الصباحية، ويسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



