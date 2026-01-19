الدقهلية: ضبط طن دقيق ومنتجات متنوعة وتحرير 102 مخالفة تموينية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز.

ففي قطاع المخابز، أسفرت الحملات تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية عن تحرير 60 محضرًا بسبب نقص وزن الخبز، عدم مطابقته للمواصفات، وتجميع أو استخدام غير قانوني للدقيق.

وفي قطاع الأسواق، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 36 مخالفة بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، غياب البيانات، بيع سلع بدون فواتير، وضبط منتجات مجهولة المصدر، في إطار السيطرة على حركة السلع وحماية المستهلكين.

واسفرت عن مخالفة ذبح خارج السلخانة، والتحفظ على 40 كجم لحوم بلدية، إلى جانب ضبط مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 20 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم.

كما شملت الحملات ضبط السلع المتداولة بدون مستندات، حيث تم التحفظ على 2 طن أسمنت، و150 لتر صابون سائل، و4 قاروصة سجائر محلية، و5 قاروصة سجائر مستوردة، و2 جركن طابون سائل، وجركن زيت طعام.

وفي إطار مكافحة الغش التجاري، تم ضبط 10 جردل مورتة، و15 كجم لحوم مجمدة، و15 كجم كبدة غير مطابقة للمواصفات، مع التحفظ على المضبوطات وتحويل المخالفين للجهات المختصة.

وفي قطاع المواد البترولية، أسفرت الحملات عن ضبط تجميع واستخدام مخالف للأسطوانات الغاز، حيث تم التحفظ على 3 أسطوانات سعة 25 كجم و30 أسطوانة سعة 12.5 كجم مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.