تحرير مخالفة لأي محل يلقي بالمخلفات في غير الأماكن المخصصة بالدقهلية

تفقد اللواء طارق مرزوق شارع الجلاء بالمنصورة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومتابعة الحالة العامة، خاصة فيما يتعلق بملفَي النظافة وإزالة الإشغالات، في إطار سلسلة الجولات اليومية المفاجئة التي يقوم بها المحافظ لمختلف القطاعات بالمحافظة، وللوقوف على نتائج حملة الإشغالات التي جرت اليوم بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية.

وشدد المحافظ خلال الجولة على مجموعة من الإجراءات والتوجيهات، وهي، ضرورة استمرار منع أي إشغالات بشارع الجلاء، ومنع الباعة الجائلين من الوقوف بالشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وكلف محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تغريم أي محل يقوم بالقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وضرورة وضع صندوق لجمع القمامة أمام كل محل.

كما وجه المحافظ رئيس الحي باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من جميع شوارع الحي والحفاظ على المستوى اللائق الذي تحقق في ملف النظافة، وأكد على استمرار عمل الحملة المشتركة المشكلة من عناصر شرطة المرافق ومباحث المرافق ونائبي رئيس حي غرب وإدارة الإشغالات، بحيث تتواجد يومياً بشارع الجلاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

واطمأن المحافظ على التزام الباعة الجائلين بعدم شغل الشارع، وحثهم على استمرار الالتزام باماكنهم المخصصة، ووجه لرئيس حي غرب المنصورة بحصر الباعة الجائلين وبحث إمكانية توفير أماكن بديلة لهم بعيدا عن الشارع العام، ولا تعوق حركة المرور والسير، وثمن دور الأجهزة الأمنية في التنسيق والتعاون الذي يخدم مصالح المواطنين.

وحرص محافظ الدقهلية خلال جولته على الاستماع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين وأصحاب المحال، وحث الجميع على التعاون مع الجهاز التنفيذي والأجهزة المعنية للحفاظ على الشارع العام، محذراً من التعدي على الشوارع العامة والأرصفة باعتبارها حقاً للمواطنين.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة كل من، العقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، سهام صلاح، والدكتورة رولا إبراهيم، نواب رئيس الحي، محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، وليد عبادة مدير إدارة الإشغالات، وليد حلمي مدير إدارة النظافة بالحي.