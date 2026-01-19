قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
إزالة 5012 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
14 دقيقة هزت القارة السمراء .. كيف أنقذ ماني نهائي أفريقيا بين السنغال والمغرب؟
نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين
شعبان يبدأ الليلة.. اغتنمه بـ عمل واحد يفتح لك الأبواب ويغفر ذنوبك
"الزراعة" تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية ببني سويف وتفحص 1600 رأس ماشية لدعم صغار المربين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير مخالفة لأي محل يلقي بالمخلفات في غير الأماكن المخصصة بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق  شارع الجلاء بالمنصورة  للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومتابعة الحالة العامة، خاصة فيما يتعلق بملفَي النظافة وإزالة الإشغالات، في إطار سلسلة الجولات اليومية المفاجئة التي يقوم بها المحافظ لمختلف القطاعات بالمحافظة، وللوقوف على نتائج حملة الإشغالات التي جرت اليوم بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية.

وشدد المحافظ خلال الجولة على مجموعة من الإجراءات والتوجيهات، وهي، ضرورة استمرار منع أي إشغالات بشارع الجلاء، ومنع الباعة الجائلين من الوقوف بالشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وكلف  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تغريم أي محل يقوم بالقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وضرورة وضع صندوق لجمع القمامة أمام كل محل.

كما وجه المحافظ رئيس الحي باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من جميع شوارع الحي والحفاظ على المستوى اللائق الذي تحقق في ملف النظافة، وأكد على استمرار عمل الحملة المشتركة المشكلة من عناصر شرطة المرافق ومباحث المرافق ونائبي رئيس حي غرب وإدارة الإشغالات، بحيث تتواجد يومياً بشارع الجلاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

واطمأن المحافظ على التزام الباعة الجائلين بعدم شغل الشارع، وحثهم على استمرار الالتزام باماكنهم المخصصة، ووجه لرئيس حي غرب المنصورة بحصر الباعة الجائلين وبحث إمكانية توفير أماكن بديلة لهم بعيدا عن الشارع العام، ولا تعوق حركة المرور والسير، وثمن دور الأجهزة الأمنية في التنسيق والتعاون الذي يخدم مصالح المواطنين.

وحرص محافظ الدقهلية خلال جولته على الاستماع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين وأصحاب المحال، وحث الجميع على التعاون مع الجهاز التنفيذي والأجهزة المعنية للحفاظ على الشارع العام، محذراً من التعدي على الشوارع العامة والأرصفة باعتبارها حقاً للمواطنين.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة كل من، العقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق،  محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة،  سهام صلاح، والدكتورة رولا إبراهيم، نواب رئيس الحي،  محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة،  وليد عبادة مدير إدارة الإشغالات،  وليد حلمي مدير إدارة النظافة بالحي.

الدقهليه محافظ الجلاء جولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

عم أطفال المنوفية

المتهم استخدم إيشارب.. عم أطفال المنوفية يكشف اللحظات الأخيرة قبل الواقعة

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

طبيب أسنان

لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان

ترشيحاتنا

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

الأسنان

230 ألف طبيب أسنان بحلول 2030.. المهن الطبية تعلن مفاجأة وطلبات إحاطة لتأخر التكليف

غزة

جيش الاحتلال يصادر أراضي كفر مالك شمال شرقي رام الله

فيديو

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد