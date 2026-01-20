قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف أعمال منظومة النظافة بدكرنس

أ ش أ

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم /الثلاثاء/، بتكثيف أعمال منظومة النظافة بمدينة دكرنس، مشدداً على رفع جميع الإشغالات من شوارع وميادين المدينة، ومنع عودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء المخالفين، مشيراً إلى أن الشارع حق للمواطن، وأنه لابد من الحفاظ على سيولة الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين. 


جاء ذلك خلال جوله تفقدية للمحافظ، اليوم، بمدينة دكرنس، لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات، حيث شملت جولته عدداً من شوارع وميادين المدينة، مبدياً انزعاجه من تدني مستوى النظافة ووجود تجمعات للقمامة بعدد من شوارعها .. مؤكداً أن هذا الوضع غير مقبول ولا يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر العام للمدن، مكلفاً رئيس مجلس المدينة، هاني سليمان، بالبدء الفوري في رفع كافة التجمعات والمخلفات وتكثيف أعمال منظومة النظافة، مع المتابعة المستمرة على مدار اليوم وعدم الاكتفاء بحملات مؤقتة.


كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة اليومية من رئاسة المركز للأعمال الميدانية، والتأكد من تواجد المعدات والعمالة الكافية على أرض الواقع، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد والانضباط وتحمل المسؤولية.


وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم وملاحظاتهم، مؤكداً أن الجولات الميدانية تهدف إلى الوقوف على المشكلات الحقيقية على الطبيعة، والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.


من ناحية أخرى، أعلن الدكتور عماد النجار، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، اليوم، إزالة 106 مكمورة فحم مخالفة بقرية "33 بصار" بمركز بلقاس، كانت مقامة بشكل عشوائي داخل المركز، كما تم تحرير المحاضر البيئية اللازمة بحق أصحاب تلك المكامير المخالفة، موضحاً أن التصدي للملوثات والحفاظ على البيئة، يأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ الدقهلية، بهدف الارتقاء بالوضع البيئي في المحافظة والحد من الملوثات، تماشياً مع توصيات مؤتمر المناخ.

