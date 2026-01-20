الدقهلية: تحرير 110 مخالفات تموينية في حملة تفتيشية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز.

وتحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت الحملات على المخابز عن تحرير 58 مخالفة، للتأكيد على الالتزام الصارم بمعايير الإنتاج وجودة الخبز المدعم.

وبمتابعة الأسواق اليومية تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، تم تحرير 40 مخالفة، في إطار تشديد الرقابة على تداول السلع وحماية حقوق المستهلكين.

وفي مجال التجار التموينيين، تم تحرير 11 مخالفة متنوعة، وتأكيدًا على أن منظومة الدعم تخضع لرقابة دقيقة ولن يُسمح باستغلالها بأي صورة.

وفي قطاع محطات الوقود والمواد البترولية، أسفرت عن ضبط مخالفة واحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.