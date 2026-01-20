محافظ الدقهلية أثناء جولته بدكرنس يتفقد مخزن أسطوانات بوتاجاز عزبة أبو سليمان

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مخازن اسطوانات البوتاجاز بعزبة أبو سليمان بمركز دكرنس، للاطمئنان على انتظام العمل ومراجعة الأوزان والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب.

واطمأن المحافظ على التزام المستودعين بالأوزان المقررة لاسطوانات البوتاجاز، وشدد على ضرورة استمرار التزام أصحاب المستودعات بالأوزان المحددة للانبوبة حفاظا على مصالح المواطنين، ووصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي صورة من صور الغش التجاري أو الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بالسلع المدعمة التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وأكد " مرزوق" أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات التعبئة، وأن هناك توجيهات واضحة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، بما في ذلك الإحالة الفورية للنيابة العامة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن هذه الجولات تأتي في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المباشرة لكافة القطاعات الخدمية، وضمان حسن إدارة موارد الدولة، ومنع أي محاولات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق المواطن أولوية لا تهاون فيها.