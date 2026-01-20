سقوط لص سرق دراجة نارية بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية بالدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/الجارى تبلغ لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية من الشاكى باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه "منتهية التراخيص" من أمام المنزل محل سكنه بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بارشاده ضبط الدراجة النارية .

تم التحفظ على الدراجة النارية ... واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.





