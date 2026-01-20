قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
حوادث

نصاب ينتحل صفة موظف بتطبيق للدفع الإلكترونى للاستيلاء على أموال المواطنبن

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لإنتحاله صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات الدفع الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات الدفع الإلكترونى بزعم تحديث بياناتهم ومن ثم الإستيلاء على أموالهم ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالى من حساب بنكى خاص بأحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) دون علمه.
 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية خدمة عملاء تطبيقات الدفع الإلكترونى الدفع الإلكترونى

