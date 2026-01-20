نصاب ينتحل صفة موظف بتطبيق للدفع الإلكترونى للاستيلاء على أموال المواطنبن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لإنتحاله صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات الدفع الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات الدفع الإلكترونى بزعم تحديث بياناتهم ومن ثم الإستيلاء على أموالهم ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالى من حساب بنكى خاص بأحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) دون علمه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





