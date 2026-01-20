القبض على فتاتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، بحوزتهما (2 هواتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





