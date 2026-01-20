القبض على مقاول تعدى على زوجته بالضرب في أوسيم بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب واحتجازها بالمنزل بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 / الجارى تبلغ لمركز شرطة أوسيم من القائمة على النشر (مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من قيام زوجها (مقاول - مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لخلافات زوجية.

أمكن ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





