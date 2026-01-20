القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طالب بالتلويح بعصا خشبية والتعامل بشكل غير لائق مع إحدى المعلمات وقيام آخر بالتصوير بإحدى المدارس بدائرة قسم ثان شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد وضبط (الطالبين المذكورين) ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق وأقرا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح .

وتبين قيام مسئولى المدرسة والإدارة التعليمية المختصة باتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية حيال الطالبين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





