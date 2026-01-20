قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
“أكاذيب”.. وزير الخارجية الإيراني ينتقد إلغاء مشاركته بدافوس
الجيش السوري: قسد انسحب من مخيم الهول وأخرج كل المحتجزين منه
شيخ الأزهر يؤكد لضيوف الأوقاف على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات
حماس: الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية
الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
وفاة شاب داخل مسجد عقب أدائه الصلاة بشبرا الخيمة
القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طالب بالتلويح بعصا خشبية والتعامل بشكل غير لائق مع إحدى المعلمات وقيام آخر بالتصوير بإحدى المدارس بدائرة قسم ثان شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد وضبط (الطالبين المذكورين) ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق وأقرا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح .

 وتبين قيام مسئولى المدرسة والإدارة التعليمية المختصة باتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية حيال الطالبين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

