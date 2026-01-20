الداخلية تنظم المؤتمر الـ 33 لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة (المؤتمر الثالث والثلاثين لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار "تعزيز الجهود الوطنية فى مواجهة التحديات العالمية للمخدرات " بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية .

حيث تم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها (تقييم موقف إنتشار المخدرات دولياً وإقليمياً وتعزيز أُطر التعاون الدولى الداعم لعمليات الإستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود - تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للإرتقاء بالأداء الأمنى لمجابهة مشكلة المخدرات – التعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الإتجار بالمواد المخدرة).

كما إستهدف المؤتمر تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب ، ودعم المبادرات الإجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة فى مجال الوقاية من التعاطى والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة ، والكشف عن حالات التعاطى بين قائدى المركبات على الطرق السريعة وسائقى حافلات المدارس.

تناول المؤتمر العديد من اللقاءات برئاسة اللواء/ مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبحضور فضيلة الدكتور/مفتى الديار المصرية وعدد من القيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات.

و إنتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية.. جاء أبرزها (تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات إقليمياً ودولياً من خلال آليات تنسيق فعالة تضمن توحيد الجهود وتبادل المعلومات – التوسع فى إستخدام التقنيات الحديثة لاسيما إستثمار تطبيقات الذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى فى مجالات الرد والتحليل والتتبع فيما يتعلق بقضايا المخدرات – تكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية تنسيقاً والجهات ذات الصلة للحيلولة دون تدفق المواد المخدرة للبلاد والحد من جرائم الجلب والتهريب بإستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة).





