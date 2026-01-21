محافظ الدقهلية يتفقد حي غرب المنصورة لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات والخدمات العامة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حي غرب المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والوقوف على حالة الشوارع والميادين، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حيث شملت الجولة عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية، من بينها شوارع الجلاء، وعبد السلام عارف، وبورسعيد، والسكة الجديدة، وبنك مصر، وميت حدر، حيث تفقد المحافظ حالة النظافة العامة، وانتظام الحركة المرورية، ومدى الالتزام بعدم التعدي على حرم الطريق.

وأكد مر

زوق" على ضرورة استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات بجميع الشوارع، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حق المواطنين في الطرق العامة.

كما شدد المحافظ على استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول، مع المتابعة اليومية لأعمال شركات النظافة والتأكد من توافر العمالة والمعدات اللازمة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

واستمع محافظ الدقهلية إلى مطالب وشكاوى عدد من المواطنين مؤكدًا أن الجولات الميدانية المفاجئة تهدف إلى رصد المشكلات على أرض الواقع، والتعامل الفوري معها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطنين.