قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام شنقا لشخص عربي أنهى حياة مصرى بالدقهلية

هيئةالمحكمه
هيئةالمحكمه
همت الحسينى

قضت  جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية بالإعدام شنقًا لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية فى قرار اعدامه، لإدانته بقتل شخص داخل مسكنه فى مدينة المنصورة ونزع عضوه الذكري وأحشائه لوجود خلافات فيما بينهم على إثر معايرة المجني عليه للمدان بعدم قدرته الجنسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر فى القضية رقم 12134 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 3706 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المستشار مصطفى عبد الباقي ، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "رامي.ص.م "،43 عاما، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويقيم بمنطقة تقسيم ابو الليل بدائرة اول المنصورة، الى محكمة الجنايات المختصة لانه في 22/11/2025 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية قتل المجني عليه "أحمد فتحي حسانين الكناني" - عمدا مع سبق الاصرار انه على اثر خلاف بينهما عقد العزم وبيت النية على قتله واعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"وتوجه الى المكان الذي ايقن سلفا تواجده فيه- المصعد الكهربائي الخاص بالعقار محل سكنه- وتحين الفرصة وما ان ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازه استقرت بعنقه فخارت قواه وسقط أرضا فجثم فوق جسده ماضيا فى انفاذ ما انعقدت عليه عزائمه ونحره بالسلاح الابيض فاحدث اصابته التي ابان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته.

وشهدت آمال محمد أبو مسلم، حارسة العقار، أمام النيابة العامة، أنه حال تواجدها بمحل عملها سمعت جلبة بالمصعد الكهربائي المتوقف بالطابق الكائن به الوحدة السكنية الخاصة بالمجني عليه ، وباستبيان الأمر أبصرت المتهم معتدياً على المجني عليه بداخل المصعد وبيده سلاحاً أبيض – سكين – ويقوم بنحره بذلك السلاح فاستغاثت بالأهالي والشرطة فتم ضبطه.

 وأبصر المتهم معتدياً المجني عليه والذي كان مضرّجاً بدمائه وقد فارق الحياة فتمكن من السيطرة على المتهم وضبطه و أبصر بجواره السلاح الأبيض – السكين – المستخدم في ارتكابها .

وأكدت التحريات ، أن هناك خلاف بينهما بقد العزم و البيت النية علي قتله و أعد لذلك سلاحاً أبيض " سكين " وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه – المصعد الكهربائي الخاص بالعقار محل سكنه – وتحين الفرصة وما أن ظفر به سدد له عدة ضربات بالسلاح الأبيض استقرت ببعضه فمزقت قواه و سقط أرضاً فجثم فوق جسده ماضياً في إنفاذ ما إعتقدت عليه عزائمه وهو السلاح الأبيض سالف الذكر – بنية إزهاق روحه – فأحدث إصابته التي أودت حياته و إمعاناً منه في التنكيل بجسد المجني عليه بتر أعضائه التناسلية و الفم.

الدقهليه محافظه جنايات المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

ترامب وأردوغان

في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

ترشيحاتنا

فضل شهر شعبان

فضل شهر شعبان وسبب تسميته وحكم صيامه.. اعرف جميع أحكام الشهر الكريم

الشيخ خالد الجندي

معنى «موبقًا» وأنواع العذاب في مشاهد يوم القيامة.. فيديو

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي يحذّر من ممارسات تفتح الباب لولاية الشيطان وذريته

بالصور

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد