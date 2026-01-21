الإعدام شنقا لشخص عربي أنهى حياة مصرى بالدقهلية

قضت جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية بالإعدام شنقًا لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية فى قرار اعدامه، لإدانته بقتل شخص داخل مسكنه فى مدينة المنصورة ونزع عضوه الذكري وأحشائه لوجود خلافات فيما بينهم على إثر معايرة المجني عليه للمدان بعدم قدرته الجنسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر فى القضية رقم 12134 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 3706 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المستشار مصطفى عبد الباقي ، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "رامي.ص.م "،43 عاما، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويقيم بمنطقة تقسيم ابو الليل بدائرة اول المنصورة، الى محكمة الجنايات المختصة لانه في 22/11/2025 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية قتل المجني عليه "أحمد فتحي حسانين الكناني" - عمدا مع سبق الاصرار انه على اثر خلاف بينهما عقد العزم وبيت النية على قتله واعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"وتوجه الى المكان الذي ايقن سلفا تواجده فيه- المصعد الكهربائي الخاص بالعقار محل سكنه- وتحين الفرصة وما ان ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازه استقرت بعنقه فخارت قواه وسقط أرضا فجثم فوق جسده ماضيا فى انفاذ ما انعقدت عليه عزائمه ونحره بالسلاح الابيض فاحدث اصابته التي ابان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته.

وشهدت آمال محمد أبو مسلم، حارسة العقار، أمام النيابة العامة، أنه حال تواجدها بمحل عملها سمعت جلبة بالمصعد الكهربائي المتوقف بالطابق الكائن به الوحدة السكنية الخاصة بالمجني عليه ، وباستبيان الأمر أبصرت المتهم معتدياً على المجني عليه بداخل المصعد وبيده سلاحاً أبيض – سكين – ويقوم بنحره بذلك السلاح فاستغاثت بالأهالي والشرطة فتم ضبطه.

وأبصر المتهم معتدياً المجني عليه والذي كان مضرّجاً بدمائه وقد فارق الحياة فتمكن من السيطرة على المتهم وضبطه و أبصر بجواره السلاح الأبيض – السكين – المستخدم في ارتكابها .

وأكدت التحريات ، أن هناك خلاف بينهما بقد العزم و البيت النية علي قتله و أعد لذلك سلاحاً أبيض " سكين " وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه – المصعد الكهربائي الخاص بالعقار محل سكنه – وتحين الفرصة وما أن ظفر به سدد له عدة ضربات بالسلاح الأبيض استقرت ببعضه فمزقت قواه و سقط أرضاً فجثم فوق جسده ماضياً في إنفاذ ما إعتقدت عليه عزائمه وهو السلاح الأبيض سالف الذكر – بنية إزهاق روحه – فأحدث إصابته التي أودت حياته و إمعاناً منه في التنكيل بجسد المجني عليه بتر أعضائه التناسلية و الفم.