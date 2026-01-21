محافظ الدقهلية يتابع أعمال الموجة 28 لإزالة مخالفات البناء

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومتابعة التعامل مع المتغيرات المكانية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية،

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة ماضية بقوة في استرداد حقها وفرض هيبة القانون، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون، مع سرعة إدراج جميع حالات الإزالة على منظومة المتغيرات المكانية لضمان المتابعة الدقيقة والمستمرة.

وأشار " مرزوق" إلى أهمية تكثيف الجهود الميدانية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، والمتابعة اليومية لأعمال الإزالات، بما يحقق الانضباط ويحافظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المتغيرات المكانية تمثل أداة رقابية مهمة لرصد أي مخالفات والتعامل معها فور ظهورها.

كما تابع المحافظ، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحالة الشوارع والميادين، مشدداً على استمرار رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الخدمية، والتأكيد على الجاهزية الكاملة للأجهزة التنفيذية، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.