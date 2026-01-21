مصر منصة استثمارية عالمية.. شعيب: الدولة تقف على قدمين ثابتتين أمام المستثمرين

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي يرسل رسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن الدولة تقف على “قدمين ثابتتين” قيادةً وحكومةً وشعبًا على أرضية واحدة، مؤكدًا أن مصر دولة متماسكة الأركان وقوية البنيان، وأن وحدة المؤسسات الوطنية أسهمت في محاربة الإرهاب واستئصال جذوره.

بنية تحتية متطورة

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة أن الدولة نجحت في دحر الإرهاب وفي نفس الوقت بناء بنية تحتية متطورة وجاذبة للاستثمارات.

وأوضح شعيب أن الدولة لا تكتفي بالدعوة التقليدية للاستثمار، بل تعرض فرصًا واعدة في مناطق مثل العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس، مؤكدًا أن هذه الدولة القوية تتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة وتنفيذ منتجاتهم في أسواق كبيرة ومتنوعة تشمل الأسواق الإفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية.

أساس الندية وتبادل المنافع

وأشار شعيب إلى أن الرئيس السيسي يعكس من خلال ممارسته للقمة الدبلوماسية مفهوم العلاقات الدولية الصحيحة، المبنية على الندية وتبادل المنافع، مؤكدًا أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات وتدعم الاقتصاد الوطني دون المساس بسيادة الدولة أو استقلال القرار.

رسالة للراغبين في الاستثمار

وبيّن شعيب أن المستثمر الذي يختار مصر لا يستفيد فقط من سوق استهلاكي ضخم يزيد على 100 مليون نسمة، بل يحصل على نافذة مباشرة إلى الدوائر الإقليمية المختلفة، مما يجعل مصر منصة استراتيجية للتوسع في إفريقيا والدول العربية والإسلامية ودول البحر المتوسط.