واشنطن تعلن تقديرها لمصر: الرئيس السيسي صديق رائع.. ومصر محور الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن كلمات الرئيس الأمريكي حملت رسالتين رئيسيتين؛ الأولى تؤكد على خصوصية العلاقات المصرية–الأمريكية التي اتسمت بالاتزان عبر سنوات طويلة، بينما تمثل الرسالة الثانية والأهم إطراءً مباشراً للرئيس السيسي ووصفه بأنه "رئيس رائع وصديق شخصي"، مما يعكس تقدير واشنطن للدور المصري في ملفات إقليمية متعددة.

الاستراتيجية الأمريكية

وأشار فهمي إلى أن الولايات المتحدة تعول كثيرًا على الدور المصري في المنطقة، ليس فقط في ملف غزة، بل في جميع القضايا الإقليمية، معتبرًا مصر “ركيزة أساسية” في الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

الأمن المائي لمصر

كما لفت إلى أن الأمن المائي لمصر يحظى بأولوية قصوى لدى الإدارة الأمريكية، وأن واشنطن تسعى للانخراط سريعًا في أي تحركات أو أفكار تضمن الاستخدام العادل لمياه النيل.

التوجه الإيجابي من الولايات المتحدة

وأوضح فهمي أن هذا التوجه الإيجابي من الولايات المتحدة يجب أن يُستثمر لتحريك الملفات الإقليمية بسرعة، بما في ذلك استئناف الوساطة حول غزة، مؤكداً أن مصر تمتلك القدرة على التأثير في القرار الأمريكي لأنها قوة رئيسية وذات مصداقية كبيرة على الساحة الدولية.

مجلس السلام ودور مصر المستقبلي

وأكد فهمي أن مجلس السلام الدولي سيكون له دور محوري في حل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشددًا على أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية في المنطقة لن تتم إلا بموافقة مصر، وأن القاهرة ستظل هي التي تحدد البوصلة من غزة إلى بقية القضايا الإقليمية.