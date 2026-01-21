قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير محمد حجازي: سد النهضة عمل عدائي ومصر قادرة على حماية حقوقها المائية
السفير محمد حجازي : لقاء الرئيس السيسي وترامب مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية | فيديو
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

واشنطن تعلن تقديرها لمصر: الرئيس السيسي صديق رائع.. ومصر محور الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط

طارق فهمي
طارق فهمي
محمد البدوي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن كلمات الرئيس الأمريكي حملت رسالتين رئيسيتين؛ الأولى تؤكد على خصوصية العلاقات المصرية–الأمريكية التي اتسمت بالاتزان عبر سنوات طويلة، بينما تمثل الرسالة الثانية والأهم إطراءً مباشراً للرئيس السيسي ووصفه بأنه "رئيس رائع وصديق شخصي"، مما يعكس تقدير واشنطن للدور المصري في ملفات إقليمية متعددة.

 الاستراتيجية الأمريكية

وأشار فهمي إلى أن الولايات المتحدة تعول كثيرًا على الدور المصري في المنطقة، ليس فقط في ملف غزة، بل في جميع القضايا الإقليمية، معتبرًا مصر “ركيزة أساسية” في الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. 

الأمن المائي لمصر

كما لفت إلى أن الأمن المائي لمصر يحظى بأولوية قصوى لدى الإدارة الأمريكية، وأن واشنطن تسعى للانخراط سريعًا في أي تحركات أو أفكار تضمن الاستخدام العادل لمياه النيل.

 التوجه الإيجابي من الولايات المتحدة

وأوضح فهمي أن هذا التوجه الإيجابي من الولايات المتحدة يجب أن يُستثمر لتحريك الملفات الإقليمية بسرعة، بما في ذلك استئناف الوساطة حول غزة، مؤكداً أن مصر تمتلك القدرة على التأثير في القرار الأمريكي لأنها قوة رئيسية وذات مصداقية كبيرة على الساحة الدولية.

مجلس السلام ودور مصر المستقبلي

وأكد فهمي أن مجلس السلام الدولي سيكون له دور محوري في حل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشددًا على أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية في المنطقة لن تتم إلا بموافقة مصر، وأن القاهرة ستظل هي التي تحدد البوصلة من غزة إلى بقية القضايا الإقليمية.

طارق فهمي الرئيس الأمريكي العلاقات المصرية–الأمريكية السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

ترشيحاتنا

نيوكاسل

تشكيل نيوكاسل أمام أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

عمرو الجزار

جلسة تصوير عمرو الجزار بقميص النادي الأهلي.. شاهد

ممدوح عيد

ممدوح عيد رئسياً لبعثة بيراميدز في المغرب

بالصور

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد