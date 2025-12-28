قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: إسرائيل تمتلك وجودا عسكريا وقاعدة بإحدى دول القرن الأفريقي

طارق فهمي
طارق فهمي
عادل نصار

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تسعى منذ فترة للتمركز في منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هذه التحركات الإسرائيلية مدفوعة باعتبارات استراتيجية، أبرزها الملف اليمني، والرغبة في إيجاد نقطة ارتكاز قريبة من البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مؤكدًا أن هذه التحركات يجب التعامل معها بحذر شديد وتقييم مرحلي مرن.

وتابع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تمتلك بالفعل وجودًا عسكريًا وقاعدة في إحدى دول القرن الأفريقي منذ سنوات، ما يعني أن أي خطوة جديدة لن تُحدث تحولًا استراتيجيًا جذريًا في موازين القوى بالمنطقة.

وكشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن وجود خلافات كبيرة داخل إسرائيل بشأن هذه الخطوة، لافتًا إلى أن استقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال الأيام الماضية جاءت على خلفية ملف الصومال، وليس لأسباب تتعلق بالتغييرات داخل الأجهزة الاستخباراتية.

وأضاف  الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن تحذيرات وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم استفزاز القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها مصر وتركيا، تجنبًا لتعقيد المشهد الإقليمي.

الملاحة البحرية تحت المجهر

وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن أخطر ما في المشهد هو التهديد المحتمل للملاحة البحرية، موضحًا أن إسرائيل تضع البحر الأحمر وباب المندب ضمن أولوياتها الاستراتيجية، إلا أنها غير قادرة على تغيير المعادلة القائمة في القرن الأفريقي، نظرًا لتواجد أطراف دولية وإقليمية فاعلة في المنطقة.

مصر اللاعب الأقوى في المنطقة

وأشار الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر تُعد اللاعب الأكبر والأقوى في منطقة القرن الأفريقي، متقدمًا على باقي القوى الإقليمية، مؤكدًا أن التنسيق المصري التركي قائم بالفعل في هذا الملف، وهو ما انعكس في البيانات الرباعية والتحركات المشتركة التي تحكمها مصالح متبادلة واستراتيجية.

طارق فهمي إسرائيل القرن الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد