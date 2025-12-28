طارق فهمي: إسرائيل تمتلك وجودا عسكريا وقاعدة بإحدى دول القرن الأفريقي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تسعى منذ فترة للتمركز في منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هذه التحركات الإسرائيلية مدفوعة باعتبارات استراتيجية، أبرزها الملف اليمني، والرغبة في إيجاد نقطة ارتكاز قريبة من البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مؤكدًا أن هذه التحركات يجب التعامل معها بحذر شديد وتقييم مرحلي مرن.

وتابع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تمتلك بالفعل وجودًا عسكريًا وقاعدة في إحدى دول القرن الأفريقي منذ سنوات، ما يعني أن أي خطوة جديدة لن تُحدث تحولًا استراتيجيًا جذريًا في موازين القوى بالمنطقة.

وكشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن وجود خلافات كبيرة داخل إسرائيل بشأن هذه الخطوة، لافتًا إلى أن استقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال الأيام الماضية جاءت على خلفية ملف الصومال، وليس لأسباب تتعلق بالتغييرات داخل الأجهزة الاستخباراتية.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن تحذيرات وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم استفزاز القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها مصر وتركيا، تجنبًا لتعقيد المشهد الإقليمي.

الملاحة البحرية تحت المجهر

وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن أخطر ما في المشهد هو التهديد المحتمل للملاحة البحرية، موضحًا أن إسرائيل تضع البحر الأحمر وباب المندب ضمن أولوياتها الاستراتيجية، إلا أنها غير قادرة على تغيير المعادلة القائمة في القرن الأفريقي، نظرًا لتواجد أطراف دولية وإقليمية فاعلة في المنطقة.

مصر اللاعب الأقوى في المنطقة

وأشار الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر تُعد اللاعب الأكبر والأقوى في منطقة القرن الأفريقي، متقدمًا على باقي القوى الإقليمية، مؤكدًا أن التنسيق المصري التركي قائم بالفعل في هذا الملف، وهو ما انعكس في البيانات الرباعية والتحركات المشتركة التي تحكمها مصالح متبادلة واستراتيجية.