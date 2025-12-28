قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لجهود المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لجهود المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتعاون المشترك القائم بين الجانبين، مرُحبًا باستضافة مصر للآلية الأفريقية في مجال الشراء المُوحد خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي يساعد في نجاح عمل هذه الآلية. 

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء - خلال اللقاء - تعاون مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة في جميع المجالات، خاصة قطاع الصحة. 

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تقديره لـ جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، مُشيرًا إلى فرص التعاون المتاحة بين الجانبين خاصة في مجال توفير الأمصال والأدوية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سبق أن أشاد بقدرات مصر في مجال التوريدات والشراء الموحد بمجال التجهيزات الطبية والأدوية بما يُعظم فرص التعاون بين الجانبين عبر قيام مصر باستضافة الآلية الأفريقية للشراء المُوحد. 

وأكد عبدالغفار أن هناك تعاونًا مع وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع الدول الأفريقية من أجل إنهاء مختلف الترتيبات الخاصة باستضافة الآلية المُشار إليها. 

وبدوره، أعرب الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن تقديره للتعاون القائم مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. 

وفي الوقت نفسه، أشاد جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ، وذلك في مختلف المجالات، خاصة قطاع الصحة، مشيرًا في هذ الإطار بالإنجاز المهم المتحقق في مكافحة العديد من الأمراض مثل فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي". 


وأكد "كاسيا" أن قطاع الصحة يحتل أولوية لدى الدول الأفريقية، موضحًا أنه يُمكن التعاون مع مصر في بناء مخازن استراتيجية لتوفير الدواء للدول الأفريقية الأخرى، خاصة مع وجود احتياجات ضخمة للسوق الأفريقية في مجال الدواء، عبر إنشاء الآلية الأفريقية للشراء المُوحد. 


وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن استعداد مصر لتوفير مقر الآلية الأفريقية للشراء المُوحد، مع الاتفاق على مختلف التفاصيل الخاصة بعمل الآلية، مؤكدا دعمه الكامل للتعاون بين مصر والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ئيس الوزراء جهود المركز الأفريقي التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

ترشيحاتنا

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

بالصور

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد