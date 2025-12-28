رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لجهود المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لجهود المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتعاون المشترك القائم بين الجانبين، مرُحبًا باستضافة مصر للآلية الأفريقية في مجال الشراء المُوحد خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي يساعد في نجاح عمل هذه الآلية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء - خلال اللقاء - تعاون مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة في جميع المجالات، خاصة قطاع الصحة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تقديره لـ جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، مُشيرًا إلى فرص التعاون المتاحة بين الجانبين خاصة في مجال توفير الأمصال والأدوية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سبق أن أشاد بقدرات مصر في مجال التوريدات والشراء الموحد بمجال التجهيزات الطبية والأدوية بما يُعظم فرص التعاون بين الجانبين عبر قيام مصر باستضافة الآلية الأفريقية للشراء المُوحد.

وأكد عبدالغفار أن هناك تعاونًا مع وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع الدول الأفريقية من أجل إنهاء مختلف الترتيبات الخاصة باستضافة الآلية المُشار إليها.

وبدوره، أعرب الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن تقديره للتعاون القائم مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفي الوقت نفسه، أشاد جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ، وذلك في مختلف المجالات، خاصة قطاع الصحة، مشيرًا في هذ الإطار بالإنجاز المهم المتحقق في مكافحة العديد من الأمراض مثل فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي".



وأكد "كاسيا" أن قطاع الصحة يحتل أولوية لدى الدول الأفريقية، موضحًا أنه يُمكن التعاون مع مصر في بناء مخازن استراتيجية لتوفير الدواء للدول الأفريقية الأخرى، خاصة مع وجود احتياجات ضخمة للسوق الأفريقية في مجال الدواء، عبر إنشاء الآلية الأفريقية للشراء المُوحد.



وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن استعداد مصر لتوفير مقر الآلية الأفريقية للشراء المُوحد، مع الاتفاق على مختلف التفاصيل الخاصة بعمل الآلية، مؤكدا دعمه الكامل للتعاون بين مصر والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.