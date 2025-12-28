قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟

أسعار الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب اليوم الأحد
رشا عوني

يتابع المواطنون أسعار الذهب اليوم بشكل ملحوظ ويبحثون عن سعر الذهب عيار 21؛ بعدما تخطى حاجز الـ 6 آلاف جنيه، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق مع اقتراب بداية 2026.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، وفقاً لآخر تحديثات شعبة الذهب خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاعات متتالية بسوق الصاغة - الأسبوع
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم 28-12-2025

 

سعر الذهب عيار 24 اليوم 

بلغ قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6932 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 استقر على آخر ارتفاع، لتبلغ قيمة سعر الجرام عيار 21 نحو 6066 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 استقر على آخر ارتفاع، لتبلغ قيمة سعر الجرام نحو 5199 جنيهًا.
 

عيار 24 بـ5,314 جنيهًا، أسعار الذهب اليوم الأحد 20 يوليو 2025 - إيجي إن
سعر الذهب اليوم

قيمة المصنعية

ولحساب قيمة المصنعية على الذهب؛ تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتي تختلف من تاجر لآخر.
 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد استقر على آخر ارتفاع لتبلغ قيمته 48525 جنيهًا.
 

ارتفاع الذهب بنسبة 4.59% في أسبوع واحد

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن تسجيل أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالصعود القياسي للذهب عالميا واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.59% بما يعادل 265 جنيها لكل جرام، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند مستوى 5775 جنيها للجرام وأغلق عند مستوى 6040 جنيها للجرام، مسجلا أعلى سعر عند 6040 جنيها وأدنى سعر عند 5775 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

أشار واصف إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب المحلية جاء نتيجة الصعود التاريخي للذهب العالمي، الذي يمثل العامل الرئيسي في تسعير الذهب بمصر خلال الفترة الحالية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك دون تغيرات جوهرية، وهو ما جعل حركة السوق المحلي تعتمد بشكل أساسي على تحركات أونصة الذهب عالميا.

الذهب يسجل مستوى قياسى بدعم زيادة الطلب.. والأوقية تسجل 4501.44 دولار - اليوم السابع
ارتفاع أسعار الذهب

الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي

أضاف رئيس الشعبة، أن أسعار الذهب العالمية واصلت الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع مستويات الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس مباشرة على أداء السوق المحلي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 4550 دولارا للأونصة، بعدما افتتح تداولات الأسبوع عند مستوى 4340 دولارا، وأغلق عند مستوى 4533 دولارا.

اسعار الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة 5 جرام

