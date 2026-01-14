قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
وزير خارجية الدنمارك: نعمل على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن جرينلاند
توك شو

طارق فهمي: واشنطن مقتنعة بدور القاهرة.. ومصر حجر الأساس في حل الأزمة السودانية

طارق فهمي
طارق فهمي
محمد البدوي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في التعامل مع الأزمة السودانية يحظى بتقدير وقبول دولي متزايد، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر اقتناعًا بأن بوابة الحل الحقيقي للأزمة تمر عبر القاهرة، في ظل ثوابت راسخة للموقف المصري تقوم على الحفاظ على وحدة السودان ورفض أي مخططات تهدف إلى تقسيمه.

التنسيق المصري– الأمريكي

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لمسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، يعكس أهمية التنسيق المصري–الأمريكي بشأن تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المشتركة الرامية إلى إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وأشار فهمي إلى أن التنسيق المصري الدولي لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يشمل شركاء إقليميين ودوليين، بهدف دفع عملية السلام وتعزيز الاستقرار في السودان، مؤكدًا أن القاهرة تسعى لتقديم حلول متوازنة تحفظ سيادة السودان ووحدة مؤسساته، وتقلل من معاناة المدنيين جراء الصراع، وهو ما يعكس الالتزام المصري الراسخ بدور محوري ومسؤول في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

طارق فهمي السودان الولايات المتحده الامريكيه السيسي مصر والسودان

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى

هل الأبناء عليهم وزر إذا توفي الوالد وعليه دين لم يستطيعوا سداده؟.. الإفتاء تجيب

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج دون علمه للإنفاق على البيت؟.. أمين الفتوى يجيب

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

‏أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر.. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏

جوزة الطيب وجل الصبار.. 10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

