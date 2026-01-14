طارق فهمي: واشنطن مقتنعة بدور القاهرة.. ومصر حجر الأساس في حل الأزمة السودانية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في التعامل مع الأزمة السودانية يحظى بتقدير وقبول دولي متزايد، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر اقتناعًا بأن بوابة الحل الحقيقي للأزمة تمر عبر القاهرة، في ظل ثوابت راسخة للموقف المصري تقوم على الحفاظ على وحدة السودان ورفض أي مخططات تهدف إلى تقسيمه.

التنسيق المصري– الأمريكي

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لمسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، يعكس أهمية التنسيق المصري–الأمريكي بشأن تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المشتركة الرامية إلى إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وأشار فهمي إلى أن التنسيق المصري الدولي لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يشمل شركاء إقليميين ودوليين، بهدف دفع عملية السلام وتعزيز الاستقرار في السودان، مؤكدًا أن القاهرة تسعى لتقديم حلول متوازنة تحفظ سيادة السودان ووحدة مؤسساته، وتقلل من معاناة المدنيين جراء الصراع، وهو ما يعكس الالتزام المصري الراسخ بدور محوري ومسؤول في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.