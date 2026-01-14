وزير الخارجية: أمن السودان خط أحمر.. وتوجيهات رئاسية بوقف الحرب وإنهاء المعاناة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق الكامل مع الأشقاء في السودان، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم وحدة السودان واستقراره والحفاظ على مقدرات شعبه.

الجهود الأمريكية والدولية

وخلال مؤتمر صحفي؛ أوضح وزير الخارجية أن مصر تُعوّل على الجهود الأمريكية والدولية الرامية إلى وضع حد للحرب الدائرة في السودان، مشددًا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف نزيف الدم وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.

وأشار إلى أن الدور المصري في السودان ينطلق من مسؤولية تاريخية وأخوية، ويستهدف بالأساس الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، ووقف القتل، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدًا أن القاهرة لن تقبل ولن تسمح بانفصال أي جزء من الأراضي السودانية.

الجهود الدبلوماسية المصرية

وشدد وزير الخارجية على أن أي مساس بالأمن القومي السوداني يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، مؤكدًا استمرار الجهود الدبلوماسية المصرية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ودعم مسار التسوية السياسية الشاملة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.