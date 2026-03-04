حماس وإثارة في فايد.. اكتمال عقد المتأهلين لدور الثمانية بالدورة الرمضانية

اختتمت بنجاح باهر فعاليات الدور التمهيدي للدورة الرمضانية بمركز ومدينة فايد، والتي شهدت منافسات شرسة منذ انطلاقها، وتقام تحت رعاية النائب سيد عبد الجليل والنائب سامي سليم، عضوا مجلس النواب، وسط حضور جماهيري لافت يعكس شغف أهالي الإسماعيلية بكرة القدم.

انطلقت البطولة بمشاركة 18 فريقاً من مختلف قرى ومناطق مركز فايد، قدموا خلالها مستويات فنية عالية اتسمت بالروح الرياضية والندية. وبعد صراع كروي ممتع في الأدوار التمهيدية، استطاعت 8 فرق حجز مقاعدها في "دور الثمانية"، لتنتقل البطولة إلى مرحلة "خروج المغلوب" حيث لا مجال للتعادل أو الأخطاء.

أسفرت نتائج القرعة والمستويات الفنية عن لقاءات مرتقبة ستجمع الكبار في مواجهات مباشرة، وهي كالآتي:

المخاضة ضد سرابيوم

القرعلي ضد فايد

الشمس ضد فنارة

القراقرة ضد عمارة.



وتمت إقامة الدورة تحت إشراف دقيق من فرع مديرية الشباب والرياضة بمركز ومدينة فايد، بقيادة الأستاذة شرين الصافي، وبتنسيق ميداني متميز من الأستاذ حسين تيجانا والأستاذ أحمد عبد المحسن.



كما استضاف ملعب "السعدية" فعاليات الدورة ، بضيافة كريمة من النائب إبراهيم رفيع، الذي وفر كافة الإمكانيات لإنجاح هذا المحفل الرياضي. وعلى الصعيد التحكيمي، تميزت المباريات بالعدالة والنزاهة تحت قيادة طاقم تحكيم من لجنة الحكام ضم الكباتن: علي الكيكي ومروان، الذين نجحوا في إدارة اللقاءات باقتدار.

