مبعوث الأمم المتحدة: الدعم المصري ركيزة أساسية لحلول مستدامة تحفظ وحدة السودان

أشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بالدور المصري المحوري في دعم جهود إنهاء الأزمة السودانية، مؤكدًا أن القاهرة تعكس توجهات الحكومات المعنية إزاء الأزمة وتسهم بفاعلية في تقريب وجهات النظر.

تهدئة التصعيد بالمنطقة

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”؛ أوضح المبعوث أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا بارزًا في تهدئة التصعيد بالمنطقة، مشيرًا إلى أن عقد الاجتماع التشاوري بشأن السودان يُعد نجاحًا واضحًا للدبلوماسية المصرية، لما أسفر عنه من نتائج إيجابية على صعيد الحوار وبناء الثقة.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع حققوا قسطًا كبيرًا من التوافق حول جهود السلام في السودان، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح رؤى مستقبلية عملية تسهم في دفع المسار السياسي قدمًا ومعالجة جذور الأزمة.

استمرار التنسيق والتشاور

وأكد مبعوث الأمين العام أن استمرار التنسيق والتشاور، بدعم مصري، يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى حلول مستدامة تحفظ وحدة السودان وتحقق تطلعات شعبه في السلام والاستقرار.